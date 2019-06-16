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РИА Новости

В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

10:59
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАлушта
Алушта
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Алушта. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
По данным министра, группа спортсменов из Мурманска выдвинулась на утреннюю пробежку в субботу, после которой на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта не вернулся один из спортсменов – молодой человек 2001 года рождения.
"По прибытии на место вызова спасатели приняли решение вести поиски как в горно-лесной зоне, так и в акватории вблизи поселка… Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование", - сказал журналистам Шахов.
По его словам, в поисках принимали участие спасатели, водолазы, кинологи и волонтеры.
Симферопольское водохранилище
21 февраля, 13:35
В Крыму в горах погиб турист
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