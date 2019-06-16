В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Спортсмен из Мурманска погиб в крымских горах, ведется расследование, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По данным министра, группа спортсменов из Мурманска выдвинулась на утреннюю пробежку в субботу, после которой на базу отдыха в районе поселка Рыбачье городского округа Алушта не вернулся один из спортсменов – молодой человек 2001 года рождения.

"По прибытии на место вызова спасатели приняли решение вести поиски как в горно-лесной зоне, так и в акватории вблизи поселка… Ночью поиски были приостановлены и возобновлены сегодня рано утром. К сожалению, пострадавший был обнаружен без признаков жизни. Ведется расследование", - сказал журналистам Шахов.