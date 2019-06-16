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РИА Новости

Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР

10:58
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ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Представители официального Киева не уведомляли Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о намерении развести силы и средства у Станицы Луганской 16 июня, заявил журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред  ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего по итогу встречи с первым заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.
Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Командование украинских силовиков в Донбассе заявило, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской возможно с 16 июня.
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"Состоялась встреча с заместителем главы миссии ОБСЕ господином Марком Этерингтоном. Обсуждали в основном проблемы, которые у нас возникли в Станице Луганской с разведением сил и средств. К сожалению никаких уведомлений от Украины (в СММ ОБСЕ, - ред.) не поступало ни на 10  число (июня), когда мы пытались провести разведение сил и средств, ни на 16 число (июня), как это пытались представить украинские средства массовой информации. Украина не нашла в себе силы подтвердить свою готовность приступить к разведению сил в Станице", - заявил Дейнего.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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