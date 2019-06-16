Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 июн – РИА Новости. Представители официального Киева не уведомляли Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о намерении развести силы и средства у Станицы Луганской 16 июня, заявил журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего по итогу встречи с первым заместителем главы СММ ОБСЕ на Украине Марком Этерингтоном.

Первое после выборов президента на Украине заседание контактной группы прошло 5 июня в Минске. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что разведение сил у Станицы Луганской может состояться 10 июня. Командование украинских силовиков в Донбассе заявило, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской возможно с 16 июня.

"Состоялась встреча с заместителем главы миссии ОБСЕ господином Марком Этерингтоном. Обсуждали в основном проблемы, которые у нас возникли в Станице Луганской с разведением сил и средств. К сожалению никаких уведомлений от Украины (в СММ ОБСЕ, - ред.) не поступало ни на 10 число (июня), когда мы пытались провести разведение сил и средств, ни на 16 число (июня), как это пытались представить украинские средства массовой информации. Украина не нашла в себе силы подтвердить свою готовность приступить к разведению сил в Станице", - заявил Дейнего.