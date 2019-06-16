Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за нелегкий труд и верность делу, телеграмма размещена на сайте кабмина.

День медицинского работника отмечается 16 июня.

"Многие из вас – врачи, медсёстры, фельдшеры – встречают этот день на рабочем месте, выполняя свой профессиональный долг. И я хочу сказать вам спасибо за нелёгкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием", - говорится в телеграмме.

Медведев отметил, что день медработника - еще один повод выразить благодарность и уважение за то, что медики без выходных делают все, чтобы сохранить здоровье и жизнь человека.

"Приходя на помощь в трудные минуты тем, кто в ней безотлагательно нуждается, вы берёте на себя колоссальную ответственность. И, совершая возможное и невозможное, проявляете сострадание и благородство, выдержку и решительность, чуткость и доброту", - подчеркивается в телеграмме.