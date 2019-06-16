Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T10:42Z
https://ria.ru/20190616/1555606751.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155354/04/1553540435_0:9:2940:1663_1036x0_80_0_0_c8a407cea3ae4191ccf19e292c9d2ee8.jpg
РИА Новости

Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу

10:42
370
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 16 мая 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 16 мая 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за нелегкий труд и верность делу, телеграмма размещена на сайте кабмина.
День медицинского работника отмечается 16 июня.
"Многие из вас – врачи, медсёстры, фельдшеры – встречают этот день на рабочем месте, выполняя свой профессиональный долг. И я хочу сказать вам спасибо за нелёгкий, но очень важный труд. За верность делу, которое стало вашим призванием", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что день медработника - еще один повод выразить благодарность и уважение за то, что медики без выходных делают все, чтобы сохранить здоровье и жизнь человека.
"Приходя на помощь в трудные минуты тем, кто в ней безотлагательно нуждается, вы берёте на себя колоссальную ответственность. И, совершая возможное и невозможное, проявляете сострадание и благородство, выдержку и решительность, чуткость и доброту", - подчеркивается в телеграмме.
Премьер также напомнил, что правительство приступило к реализации нацпроекта "Здравоохранение", который позволит сделать медицину в РФ современной, сильной и высокоэффективной.
Медсестра контролирует работу аппарата Искусственная почка
00:36
День медицинского работника в РФ
000017
Обсудить 2
Дмитрий МедведевОбщество
Рекомендуем
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
РИА
Новости
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета
Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
Алушта
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Врач скорой медицинской помощи
Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
Лента
новостей
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
Оксана и ее собака-поводырь
Слепую массажистку не берут на работу из-за собаки-поводыря
Москва
В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
Герхард Шредер
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Клубника, выращенная в питомнике
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
09:31Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Лента новостейМолния