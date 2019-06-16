Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Два пассажира устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы.

Инцидент произошел в субботу утром, видеозапись из самолета опубликовали местные СМИ.

Как отмечает портал " Новокузнецк.ru ", двое мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, шумно себя вели и приставали к людям в зале ожидания. Оказавшись на борту самолета, дебоширы стали конфликтовать с бортпроводниками.

По словам одного из очевидцев, буйных пассажиров задержали сотрудники правоохранительных органов.