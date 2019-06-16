Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T10:24Z
https://ria.ru/20190616/1555606545.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155560/64/1555606486_0:65:373:275_1036x0_80_0_0_01972016a60f8a5cf4422656a72a9f3b.png
РИА Новости

Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка

10:24
2646
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Два пассажира устроили дебош в аэропорту Новокузнецка при посадке на рейс до Москвы.
Инцидент произошел в субботу утром, видеозапись из самолета опубликовали местные СМИ.
Как отмечает портал "Новокузнецк.ru", двое мужчин, находившихся в нетрезвом состоянии, шумно себя вели и приставали к людям в зале ожидания. Оказавшись на борту самолета, дебоширы стали конфликтовать с бортпроводниками.
По словам одного из очевидцев, буйных пассажиров задержали сотрудники правоохранительных органов.
Мужчин сняли с рейса. В итоге самолет прибыл в Москву с небольшой задержкой.
43421112
Обсудить 0
НовокузнецкПроисшествия - ВидеоПроисшествия
Рекомендуем
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
РИА
Новости
Певица Лолита Милявская
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Лента
новостей
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
Клип Little Big бьет рекорды по просмотрам на YouTube
Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Алушта
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Место подземного пожара в Киселевском городском округе Кемеровской области
Жителей Киселевска, просивших убежища в Канаде из-за экологии, переселят
Видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
09:31Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Лента новостейМолния