СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Оперативники СК, МВД и ФСБ установили и задержали еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, одного из них подозревают в убийстве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение", — сказала Петренко.

Она напомнила, что ранее уже были задержаны трое мужчин. Двоих уже арестовали, третий проходит медосвидетельствование. Все они признали участие в конфликте.

В четверг вечером между жителями Чемодановки возник конфликт, переросший в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоих госпитализировали. 34-летний мужчина скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

На следующий день в селе прошел сход граждан, на котором губернатор Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.

В группе "Пенза live" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов.