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РИА Новости

СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой

10:19
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© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Ситуация на народном сходе в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
© Фото : предоставлено сообществом "Типичная Пенза"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Оперативники СК, МВД и ФСБ установили и задержали еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области, одного из них подозревают в убийстве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В ближайшее время, в зависимости от роли и степени участия каждого, им будет предъявлено обвинение", — сказала Петренко.
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Вчера, 16:01
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Она напомнила, что ранее уже были задержаны трое мужчин. Двоих уже арестовали, третий проходит медосвидетельствование. Все они признали участие в конфликте.
В четверг вечером между жителями Чемодановки возник конфликт, переросший в драку. Пострадали не менее пяти человек, двоих госпитализировали. 34-летний мужчина скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
На следующий день в селе прошел сход граждан, на котором губернатор Белозерцев заверил жителей, что виновные будут наказаны по закону. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Задержание участников драки в Пензенской области. 15 июня 2019
Вчера, 13:44
В пензенской Чемодановке после массовой драки создадут отделение полиции
В группе "Пенза live" во "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов.
Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила НСН, что инцидент произошел из-за ссоры детей на пруду, а сельчане сами пришли в дом цыган и начали драку.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. 14 июня 2019
Вчера, 23:03
Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
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