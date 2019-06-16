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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

10:11
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность", — сказал владыка.
Отмечается, что РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо сквере или парке.
В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора.
"И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", — заключил митрополит.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек.
Власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к строительству храма в сквере. Мэрия также собрала предложения по площадкам для строительства собора.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеОбщество
Популярные комментарии
Проще говоря, бизнес-проект не пошёл дальше. Проходимость маленькая... это вам не Храм Христа Спасителя! где и магазины можно поставить и мойку и чёрный вход для приближённых к Господу! Светское государство!!! Большевики с храмами всё правильно делали! От бассейна пользы больше, хотя бы физкультура. Упитанные люди с часами на руках за всю жизненную зарплату х100 раз, но это не точно, диктуют голодным, как им жить. ха-ха-ха
16 июня, 10:17
Hans Landa
62311152
Я человек не религиозный, но и то прекрасно понимаю, что для глобалистов вера - это последний моральный барьер. Сломай её , уничтожь веру и совесть - и не останется преград для самоуничтожения человечества. А что касается, Екатеринбурга - то, что я увидел там кроме как бесовщины и не назовёшь. Хотя раньше я в неё и не верил...
16 июня, 10:32
Andrew Mark
55000059
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