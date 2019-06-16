Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

"В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, все равно станет причиной раздора для людей. <…> Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность", — сказал владыка.

Отмечается, что РПЦ согласилась с тем, что храм не будут строить в каком-либо сквере или парке.

В епархии поблагодарили жителей Екатеринбурга, направивших свои предложения о месте размещения собора.

"И мы обязательно в скором времени начнем строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном ее святости месте", — заключил митрополит.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций задержали около 100 человек.