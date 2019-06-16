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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки

09:45
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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о 18 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 50 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи в селах Коминтерново и Набережное, а также два дома в Коминтерново.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 91 единица", - добавили в ведомстве.
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области, пострадавший в результате ночного обстрела
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