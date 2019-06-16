В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 18 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 11 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 50 мин и артснарядов, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов повреждены линии электропередачи в селах Коминтерново и Набережное, а также два дома в Коминтерново.