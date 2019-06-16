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РИА Новости

В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США

09:33
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© РИА Новости / Евгений БезекаИндия. Нью-Дели
Индия. Нью-Дели
© РИА Новости / Евгений Безека
Индия. Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Индия рассчитывает получить порядка 217 миллионов долларов США после повышения импортных пошлин на 28 товаров из США, которое вступает в силу с воскресенья, сообщает телеканал NDTV.
О намерении повысить ввозные пошлины товары из США индийская администрация сообщила еще в июне прошлого года. Предполагалось, что это станет ответом на аналогичные действия Вашингтона. Тем не менее, Нью-Дели уже несколько раз откладывал такое повышение, объясняя это тем, что переговоры с американской стороной по вопросу пошлин продолжаются.
Порт города Мумбаи, Индия
Вчера, 21:44
Индия вводит пошлины на американские товары
Изначально индийские власти сообщали, что страна рассчитывает получить от этих мер порядка 240 миллионов долларов. Предполагается, что данная сумма фактически компенсирует те убытки, которые Индия понесет от введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары.
В число американских товаров, которые Индия обложила повышенными пошлинами с 16 июня, вошли некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Самой высокой среди них окажется пошлина на нут - 60%. Помимо этого, пошлины также возросли на некоторые марки изделий из железа и стали, борную кислоту, детали для труб.
В марте 2018 года Вашингтон ввел пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Индия, которая является вторым по величине в мире производителем стали, восприняла это решение негативно.
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ИндияСШАЭкономика
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