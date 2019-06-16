В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн – РИА Новости. Индия рассчитывает получить порядка 217 миллионов долларов США после повышения импортных пошлин на 28 товаров из США, которое вступает в силу с воскресенья, сообщает телеканал Индия рассчитывает получить порядка 217 миллионов долларов США после повышения импортных пошлин на 28 товаров из США, которое вступает в силу с воскресенья, сообщает телеканал NDTV

О намерении повысить ввозные пошлины товары из США индийская администрация сообщила еще в июне прошлого года. Предполагалось, что это станет ответом на аналогичные действия Вашингтона. Тем не менее, Нью-Дели уже несколько раз откладывал такое повышение, объясняя это тем, что переговоры с американской стороной по вопросу пошлин продолжаются.

Изначально индийские власти сообщали, что страна рассчитывает получить от этих мер порядка 240 миллионов долларов. Предполагается, что данная сумма фактически компенсирует те убытки, которые Индия понесет от введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары.

В число американских товаров, которые Индия обложила повышенными пошлинами с 16 июня, вошли некоторые сорта яблок, миндаль, нут, чечевица, грецкие орехи, а также ряд других видов сельскохозяйственной продукции. Самой высокой среди них окажется пошлина на нут - 60%. Помимо этого, пошлины также возросли на некоторые марки изделий из железа и стали, борную кислоту, детали для труб.