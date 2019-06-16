Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Немецкая община Крыма приглашает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
"Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен", - сказал Гемпель.
По его словам, Шредер является достаточно авторитетным политиком в странах Евросоюза, поэтому его позиция по вопросу Крыма и санкций в отношении России является серьезным посылом.
"Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".