Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Немецкая община Крыма приглашает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.

"Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен", - сказал Гемпель.

По его словам, Шредер является достаточно авторитетным политиком в странах Евросоюза, поэтому его позиция по вопросу Крыма и санкций в отношении России является серьезным посылом.

"Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США", - подчеркнул Гемпель.