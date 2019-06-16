Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T09:26Z
https://ria.ru/20190616/1555606090.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155535/30/1555353012_0:108:3214:1915_1036x0_80_0_0_f575b1ff447f7a9de2439c177b20d741.jpg
РИА Новости

Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым

09:26
1977
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Герхард Шредер. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Немецкая община Крыма приглашает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера посетить российский полуостров, заявил РИА Новости глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2 в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:32
Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма
"Господин Шредер в Крыму еще не был, но, учитывая его заявления, думаю, теперь он просто обязан посетить наш полуостров. Мы приглашаем Шредера приехать в Крым. Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен", - сказал Гемпель.
По его словам, Шредер является достаточно авторитетным политиком в странах Евросоюза, поэтому его позиция по вопросу Крыма и санкций в отношении России является серьезным посылом.
"Я думаю, что к этому заявлению прислушаются политики Европы и США", - подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Гурзуф
14 июня, 15:03
В Сети высмеяли последствия украинской водной блокады Крыма
5102012
Обсудить 0
Герхард ШредерЕвропаКрымРоссияВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
РИА
Новости
Певица Лолита Милявская
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Индия. Нью-Дели
В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Лента
новостей
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Флаги ЕС в Брюсселе
В Европе призывают задушить свободу слова, чтобы "русские не прошли"
Военнослужащий ДНР во дворе дома пострадавшего в результате обстрела
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации для срыва перемирия
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов
В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
09:31Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Лента новостейМолния