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РИА Новости

В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

09:13
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Два легкомоторных самолета столкнулись в Новой Зеландии, оба пилота погибли, сообщает издание New Zealand Herald.
По данным издания, инцидент произошел около аэродрома Hood в городе Мастертон, когда самолеты возвращались на аэродром. Два самолета, один их которых принадлежал аэроклубу, а второй - центру скайдайвинга, столкнулись в воздухе, после чего упали на землю и загорелись.
Очевидец заявил изданию, что при столкновении самолетов произошел громкий хлопок, после чего с неба посыпались обломки.
На место падения приехали пожарные и аварийные службы, огонь потушили.
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