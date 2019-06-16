В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета

По данным издания, инцидент произошел около аэродрома Hood в городе Мастертон, когда самолеты возвращались на аэродром. Два самолета, один их которых принадлежал аэроклубу, а второй - центру скайдайвинга, столкнулись в воздухе, после чего упали на землю и загорелись.