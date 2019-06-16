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РИА Новости

Володин поздравил врачей с Днем медицинского работника

09:08
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил врачей с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.
День медицинского работника отмечается в России ежегодно в третье воскресенье июня. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях".
"Вы выбрали одну из самых гуманных и сложных профессий – заботу о человеке и его здоровье. Когда появляются проблемы со здоровьем, заболеет близкий, мы с надежной обращаемся к врачу, нуждаясь в его профессионализме, опыте и знаниях. Часто от вас зависит не только самочувствие, но и настроение человека", - говорится в поздравлении.
Спикер нижней палаты парламента пожелал медицинским работникам и их семьям счастья, успехов и здоровья.
К поздравлениям медицинских работников присоединился также и председатель комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Морозов.
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"В текущем парламентском году Государственной Думой были приняты подготовленные Комитетом по охране здоровья Федеральные законы о клинических рекомендациях, паллиативной медицинской помощи, финансировании лечения орфанных заболеваний, совершенствовании лекарственного обеспечения граждан. Все эти законодательные меры по улучшению качества здравоохранения и упорядочиванию ведения лечения – это наша новая реальность, требующая новых организационных решений и осмысления, в том числе и профессиональными ассоциациями", - сказал Морозов.
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Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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