Володин поздравил врачей с Днем медицинского работника

"Вы выбрали одну из самых гуманных и сложных профессий – заботу о человеке и его здоровье. Когда появляются проблемы со здоровьем, заболеет близкий, мы с надежной обращаемся к врачу, нуждаясь в его профессионализме, опыте и знаниях. Часто от вас зависит не только самочувствие, но и настроение человека", - говорится в поздравлении.