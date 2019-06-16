Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T09:02Z
https://ria.ru/20190616/1555605975.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152278/95/1522789532_0:289:2754:1838_1036x0_80_0_0_4f604e53de6512799a23a2f11a714b9e.jpg
РИА Новости

Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета вокруг Земли

09:02
590
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова в репродукци кадра из документального фильма "Советы в Космосе"
Валентина Терешкова в репродукци кадра из документального фильма Советы в Космосе
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Валентина Терешкова в репродукци кадра из документального фильма "Советы в Космосе". Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли отметив, что ее полет стал настоящим прорывом в освоении космоса и расширил горизонты возможного для всего человечества.
"Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами", - говорится в поздравлении спикера ГД.
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой на стене дома в Санкт-Петербурге
12 апреля, 14:08
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Парламентарий добавил, что Терешкова как первая в мире женщина-космонавт, вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.
Свой космический полет первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной — "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. В ходе полета был проведен большой объем медико биологических исследований и дальнейшая отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета.
810107
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаВалентина ТерешковаВячеслав ВолодинРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Зубная паста с активированным углем
Ученые выяснили всю правду об активированном угле
РИА
Новости
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин поздравил врачей с Днем медицинского работника
Индия. Нью-Дели
В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал "Чернобыль"
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолета
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана пройдет в августе в Сочи
Транспортно-заряжающая машина комплекса Искандер-К с крылатыми ракетами Р-500
В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Военнослужащий ДНР во дворе дома пострадавшего в результате обстрела
В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации для срыва перемирия
Кадр из фильма Давай разведёмся
Анна Михалкова: "В какой-то степени я заложник себя"
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Посол РФ в Иране Леван Джагарян
Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Клубника, выращенная в питомнике
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
Подготовка к празднованию Троицы в Ростове-на-Дону
"Кто шипит на Троицу": загадки одного храма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
09:31Иран должен почувствовать дивиденды от ядерной сделки, считает посол
Лента новостейМолния