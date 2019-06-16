Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета вокруг Земли

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли отметив, что ее полет стал настоящим прорывом в освоении космоса и расширил горизонты возможного для всего человечества.
"Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами", - говорится в поздравлении спикера ГД.
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Парламентарий добавил, что Терешкова как первая в мире женщина-космонавт, вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.
Свой космический полет первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила 16 июня 1963 года в качестве командира космического корабля "Восток-6" по программе группового полета с кораблем "Восток-5", пилотируемым Валерием Быковским. Позывной — "Чайка". Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время ее космический корабль 48 раз облетел вокруг Земли. В ходе полета был проведен большой объем медико биологических исследований и дальнейшая отработка и совершенствование систем пилотируемых космических кораблей в условиях совместного полета.