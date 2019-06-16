Володин поздравил Терешкову с 56-летием со дня ее полета вокруг Земли

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Валентину Терешкову с 56-летием со дня её одиночного полёта вокруг Земли отметив, что ее полет стал настоящим прорывом в освоении космоса и расширил горизонты возможного для всего человечества.

"Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия. Мы гордимся Вами", - говорится в поздравлении спикера ГД.

Парламентарий добавил, что Терешкова как первая в мире женщина-космонавт, вписала яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной.