В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации для срыва перемирия

"В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы. После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры", — добавили в ведомстве.