В ДНР обвинили Киев в подготовке провокации для срыва перемирия

ДОНЕЦК, 16 июн — РИА Новости. В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками вооруженной провокации, направленной на срыв нового соглашения о перемирии в Донбассе.
Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания на встрече 19 июня.
По его информации представителя Народной полиции, ВСУ планируют обстрелять собственные позиции в районе подконтрольной Киеву Авдеевки и гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. Ответственность за обстрелы будет возложена на ДНР, добавил он.
"В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы. После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры", — добавили в ведомстве.
В Народной милиции подчеркнули, что строго соблюдают режим прекращения огня.