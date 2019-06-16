Православные христиане отмечают День Святой Троицы

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.

В канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в московском Храме Христа Спасителя, а в саму Пятидесятницу он проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.

Пятидесятницу называют Днем рождения Церкви, празднование было установлено самими апостолами. В книге "Деяний апостольских" рассказывается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований. В частности, возможности говорить на незнакомых ранее языках, чтобы проповедовать учение христово.