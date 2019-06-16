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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Православные христиане отмечают День Святой Троицы

08:56
15945
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Православные христиане отмечают один из важнейших для верующих праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу.
В канун праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в московском Храме Христа Спасителя, а в саму Пятидесятницу он проведет литургию в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры.
Пятидесятницу называют Днем рождения Церкви, празднование было установлено самими апостолами. В книге "Деяний апостольских" рассказывается, что в этот день Святой Дух сошел на учеников Христа и исполнил их разнообразных благодатных духовных дарований. В частности, возможности говорить на незнакомых ранее языках, чтобы проповедовать учение христово.
Праздник отмечается на пятидесятый день после Пасхи. С древности на Пятидесятницу в храмах крестили новых членов церкви.
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Популярные комментарии
Религия - это опиум для людей,, НО... у нас же "свобода" действий и "свобода" слова, поэтому каждый начинает дурить в меру своей образованности.
16 июня, 09:00
vvkoryy
6110114
А Вы знаете, кого коробит от религии? Того же кого коробит от святой воды, от чеснока, от серебра. Ну не можете вы спокойно относится к любой религии, такова уж ваша сущность.
16 июня, 09:38
оводна в поле воин
910005
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