Чеботарев отметил потенциал для роста товарооборота между Россией и Ираном

ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Товарооборот между Ираном и РФ по итогам 2018 года составил более 1,7 миллиарда долларов, потенциал для увеличения этого скромного показателя велик, заявил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"По итогам 2018 года товарооборот между нашими странами составил более 1,7 миллиарда долларов, вырос по итогам 2017 года", - сказал министр на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.