В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В субботу Народная милиция ЛНР заявляла также о четырех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.