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РИА Новости

В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

08:22
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ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В субботу Народная милиция ЛНР заявляла также о четырех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Смелое, Первомайск, Калиново-Борщеватое.
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