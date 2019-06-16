В ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 16 июн - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В субботу Народная милиция ЛНР заявляла также о четырех обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Фрунзе, Смелое, Первомайск, Калиново-Борщеватое.