Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T08:14Z
https://ria.ru/20190616/1555605586.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155307/48/1553074873_0:120:2567:1563_1036x0_80_0_0_75fbf5f1fea1ae70c297180c57ed731f.jpg
РИА Новости

Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана пройдет в августе в Сочи

08:14
859
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Встреча президентов РФ, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани планируется в Сочи в августе этого года, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
"В августе этого года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трех стран – России, Ирана и Азербайджана", - сказал он на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время церемонии приветствия глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в СВМДА в Душанбе. 15 июня 2019
Вчера, 10:28
Токаев: систему коллективной безопасности можно создать на базе СВМДА
Говоря о транспортном коридоре "Север-Юг", министр добавил, что коридор носит стратегическое значение и необходим не только для участвующих в нем стран, но и для всего мирового сообщества, поскольку позволит сделать дешевой и комфортной доставку грузов с юга на север и с севера на юг.
"Мы поддерживаем и будем делать все для того, чтобы железная дорога была как можно быстрее введена в строй", - отметил он, добавив, что в РФ в этом плане возлагает надежды на встречу президентов в Сочи и ожидает отдачи от нее.
Проект по созданию транспортного коридора "Север - Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.
1100003
Обсудить 0
РоссияИранАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Певица Лолита Милявская
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
РИА
Новости
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Лента
новостей
Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
Клип Little Big бьет рекорды по просмотрам на YouTube
Храм Христа Спасителя в Москве
Православные христиане отмечают День Святой Троицы
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
Система распознавания лиц
Почему банки убеждают нас сдавать биометрию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Лента новостейМолния