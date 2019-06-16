Встреча президентов России, Азербайджана и Ирана пройдет в августе в Сочи

ТЕГЕРАН, 16 июн – РИА Новости. Встреча президентов РФ, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани планируется в Сочи в августе этого года, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"В августе этого года планируется встреча на высшем уровне в Сочи между президентами трех стран – России, Ирана и Азербайджана", - сказал он на открытии конференции "Иран и Северный Кавказ: история и перспективы сотрудничества", проходящей в Тегеране.

Говоря о транспортном коридоре "Север-Юг", министр добавил, что коридор носит стратегическое значение и необходим не только для участвующих в нем стран, но и для всего мирового сообщества, поскольку позволит сделать дешевой и комфортной доставку грузов с юга на север и с севера на юг.

"Мы поддерживаем и будем делать все для того, чтобы железная дорога была как можно быстрее введена в строй", - отметил он, добавив, что в РФ в этом плане возлагает надежды на встречу президентов в Сочи и ожидает отдачи от нее.