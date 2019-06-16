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РИА Новости
Туризм

Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов

08:09
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоСанаторно-курортный комплекс "Мрия Резорт&СПА" в Ялте
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов - из Украины", - сказал РИА Новости Черняк.
Кроме того, по его словам, услугами круизного лайнера "Князь Владимир" в этом году воспользуются организованные группы туристов из Германии, Сербии, Китая, Вьетнама и других стран.
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