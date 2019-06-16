Крым с начала года посетили более ста тысяч иностранных туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости. Крым с начала года посетили более 100 тысяч иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и США, сообщил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"С января по май более 100 тысяч иностранных туристов приехало отдохнуть в Крым. В том числе более 4 тысяч из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов - из Украины", - сказал РИА Новости Черняк.