Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России.
На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.
Отмечается, что дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте 5-6 тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.
Как ранее отметили в Минобороны, воздушная заправка топливом – необходимый элемент подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.