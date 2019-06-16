Глава совета отцов заявил о готовности помогать отцам-одиночкам

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Отцы-одиночки, оставшиеся с детьми на руках, всегда могут обратиться за помощью в совет отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка, сказал РИА Новости глава совета Андрей Коченов.

День отца в этом году отмечается в России и ряде стран 16 июня.

"Отцы-одиночки у нас в совете тоже есть, но не потому что у них какие-то проблемы с женским полом, а речь идет о тех отцах, кто остался с детьми, в основном, по причине смерти жены. Таким мы стараемся всем миром помогать и не оставлять наедине с горем и трудностями", - пояснил Коченов.

Он добавил, что совет оказывает поддержку семье и в тех случаях, если она вдруг осталась без отца.

"Совсем недавно это произошло в Краснодаре с нашим активистом, многодетным папой, который скоропостижно скончался, не дожив до 45 лет, оставив шесть детей", - рассказал Коченов.

А позицию тех, кто винит во всех бедах женщин, в том числе бывших жен, он не разделяет.

"Мужчины должны понять, наконец-то, что винить в случае каких-то неудач и проблем он должен, прежде всего, себя самого как главу семьи, а не женщин, для которых он должен быть стеной и опорой. Общаясь с такими отцами, мы видим, что проблемы возникают у тех, кто не имеет сам правильной установки на семейную жизнь, кто не знает, что значит быть мужем и что за этим стоит, какова мера его личной ответственности за жену и семью" - сказал Коченов.