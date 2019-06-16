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РИА Новости

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

05:43
131874
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Лолита Милявская. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". При этом Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами продюсера.
По мнению Никитенко, данная шутка свидетельствует о том, что Украину "планировали распилить рано или поздно". При этом она назвала независимость страны иллюзией.
"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!", - заявила Милявская в интервью kp.ru.
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Александр ЦекалоЛолита МилявскаяУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нам чужого не нужно, но и своё мы не отдадим. И забирает Россия только то, что принадлежит ей.
16 июня, 06:58
super.ket007a
155001212
Лолитта уже стала оценщицей шуток?
16 июня, 06:07
VPVassya Pupkind
33020029
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