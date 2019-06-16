Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.
Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". При этом Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами продюсера.
По мнению Никитенко, данная шутка свидетельствует о том, что Украину "планировали распилить рано или поздно". При этом она назвала независимость страны иллюзией.
"С этой секунды прошу считать почивший в бозе дуэт "Академия" потомками Нострадамуса! Очень смешная шутка! А вообще смотрю ролик и думаю - какая же я была красотка!", - заявила Милявская в интервью kp.ru.