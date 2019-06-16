Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Певица Лолита Милявская оценила реакцию украинского блогера Татьяны Микитенко, которая ранее напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". При этом Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами продюсера.

По мнению Никитенко, данная шутка свидетельствует о том, что Украину "планировали распилить рано или поздно". При этом она назвала независимость страны иллюзией.