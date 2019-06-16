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РИА Новости

Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

04:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.
"Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... кроме того, неправдивую!" — написал Трамп в Twitter.
Авторов материала президент назвал "трусами" и "врагами народа".
Соответствующую статью NYT опубликовала несколькими часами ранее.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 08:00
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
Издание сообщило со ссылкой на бывших и действующих чиновников в правительстве США, что учащение кибератак на российские энергосистемы стало "демонстрацией того, как администрация Трампа использует новые полномочия для более агрессивного развертывания киберинструментов".
"Эти действия стали намного более агрессивными в течение последнего года. Мы работаем в таких масштабах, о которых мы и не могли подумать несколько лет назад", — приводит газета слова одного из высокопоставленных представителей спецслужб.
Утверждается, что, по меньшей мере, с 2012 года США "запускали разведывательные зонды" в российскую энергосистему, однако теперь "стратегия изменилась в сторону наступательных действий", которые заключаются во внедрении в энергосистему России вредоносного программного обеспечения.
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Дональд ТрампРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Хорошо у нас все СМИ под одну дудку пляшут, президенту даже не надо оправдываться, что надо то и напишут
16 июня, 05:53
михаил климов
30300061
Так и вижу, как президент с утра до ночи сидит и правит вёрстки каждой газеты, включая урюпинского труженика. После обеда президент правит сценарии телепрограмма и радио. А глубоко заполночь даёт добро на публикации в интернете... Некогда ему заниматься ничем другим, кроме цензуры... Дел других больше нет...
16 июня, 06:38
Z1Zlydennemets 1
38710221
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