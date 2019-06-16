Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России.

"Верите ли вы, что неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты, так отчаянно пытающейся написать историю, любую историю, даже плохую для нашей страны... кроме того, неправдивую!" — написал Трамп в Twitter

Авторов материала президент назвал "трусами" и "врагами народа".

Соответствующую статью NYT опубликовала несколькими часами ранее.

Издание сообщило со ссылкой на бывших и действующих чиновников в правительстве США, что учащение кибератак на российские энергосистемы стало "демонстрацией того, как администрация Трампа использует новые полномочия для более агрессивного развертывания киберинструментов".

"Эти действия стали намного более агрессивными в течение последнего года. Мы работаем в таких масштабах, о которых мы и не могли подумать несколько лет назад", — приводит газета слова одного из высокопоставленных представителей спецслужб.