В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России

БЕРЛИН, 16 июн — РИА Новости. Правительство Ангелы Меркель слишком мало работает над тем, чтобы вывести из тупика сотрудничество с Россией, заявил РИА Новости замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи ("Левые").

Политик заявил, что уровень взаимодействия "не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития обеих стран".

"Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России". Грегор Гизи

Он подчеркнул, что "мира и безопасности в Европе и во всем мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней".

Путем для восстановления диалога между Германией и Россией Гизи считает взаимное прекращение санкций.

По его словам, "конечно, это также требует соответствующей позиции от федерального правительства, отказа от дальнейшего необоснованного использования со стороны администрации Трампа". Это касается как встреч на высшем уровне, так и реализации уже согласованных проектов, таких как "Северный поток — 2", считает депутат.

"Это обязывает Германию и Россию взять на себя ответственность за формирование международных отношений, которые всегда должны учитывать интересы другой стороны, если они хотят добиться успеха", — заключил немецкий политик.