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РИА Новости

Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан

03:52
16586
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сын Бари Алибасова в интервью каналу "360" объяснил, почему его отца пригласили на лечение в Казахстан.
По словам Алибасова-младшего, продюсер принимал участие в торжествах, посвященных переносу столицы республики из Алма-Аты в Астану (сейчас Нур-Султан. – прим. ред.), по приглашению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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Сын Алибасова рассказал о самочувствии отца
По мнению сына продюсера, "в память об этом" представители республики пригласили Алибасова пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте.
Ранее в беседе с РИА Новости Алибасов-младший рассказал, что предложение с отправкой продюсера на восстановление в Казахстан поступило "по высокопоставленным каналам". По его словам, этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.
"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить", - отметил сын продюсера.
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, после того как случайно выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с соком. Врачи диагностировали у продюсера значительные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней он провел в состоянии медикаментозного сна. Сейчас продюсер очнулся. По словам его сына, полное обследование показало положительные результаты.
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47923317
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