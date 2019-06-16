Сын Алибасова объяснил предложение отправить отца на лечение в Казахстан

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Сын Бари Алибасова в интервью каналу " Сын Бари Алибасова в интервью каналу " 360 " объяснил, почему его отца пригласили на лечение в Казахстан.

По словам Алибасова-младшего, продюсер принимал участие в торжествах, посвященных переносу столицы республики из Алма-Аты в Астану (сейчас Нур-Султан. – прим. ред.), по приглашению экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

По мнению сына продюсера, "в память об этом" представители республики пригласили Алибасова пройти полуторамесячную реабилитацию на курорте.

Ранее в беседе с РИА Новости Алибасов-младший рассказал, что предложение с отправкой продюсера на восстановление в Казахстан поступило "по высокопоставленным каналам". По его словам, этот вариант будет рассмотрен на следующей неделе.

"Там в горной местности воздух хороший, ему отдельное шале в горах должны предоставить", - отметил сын продюсера.