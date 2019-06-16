Ученые назвали новую опасность фастфуда

Ученые: рестораны прибавляют лишние килограммы не хуже фастфуда Диетологи проследили за посетителями дорогих ресторанов и фастфуда и пришли к выводу, что и в том и в другом случае люди приобретают одинаковое количество лишних калорий, жиров и прочих вредных элементов пищи, чем при питании домашней пищей.