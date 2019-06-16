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РИА Новости

Ученые назвали новую опасность фастфуда

03:29
12968
© РИА НовостиФастфуд
Фастфуд
© РИА Новости
Фастфуд. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Группа исследователей из Австралийского национального университета установила, что употребление фастфуда способствует преждевременному старению мозга. Выводы ученых изложены в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.
Нездоровое питание и игнорирование физической нагрузки на организм, утверждают исследователи, способствуют риску развития диабета второго типа и ухудшают когнитивные функции, что, в свою очередь, может привести к деменции и атрофии мозга.
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Самым лучшим способом предотвращения преждевременного старения мозга является правильное питание. Исследователи рекомендуют полностью исключить фаст-фуд из рациона, так как гамбургер, порция картошки-фри и стакан лимонада — это 650 “лишних” килокалорий.
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Ранее итальянские аллергологи установили, что постоянное употребление фастфуда ведет к накоплению в организме особых веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Это особенно характерно для детей и может объяснять то, почему каждый десятый житель развитых стран страдает от подобных проблем.
Вдобавок, недавно медики и диетологи выяснили, что фастфуд заставляет человека забывать, что он уже ел, а также способствует развитию бесплодия среди женщин, почти удваивая вероятность потери фертильности по сравнению с нормальной диетой.
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Весь мирАвстралийский национальный университетРИА Наука
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