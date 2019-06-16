Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-16T04:39Z
https://ria.ru/20190616/1555604922.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155190/41/1551904109_0:30:2643:1517_1036x0_80_0_0_e2faf8caf4e30cbf73c0d8b33c7260f9.jpg
РИА Новости

Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

04:34
5153
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Наследный принц Саудовской Аравии, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
Вчера, 16:38
В Эр-Рияде призвали жестко ответить на угрозу поставкам энергоносителей

"Иранский режим не оказал уважения к визиту японского премьер-министра (Синдзо Абэ) в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским", - цитирует Мухаммеда бен Сальмана агентство Рейтер.

Наследный принц Саудовской Аравии добавил, что "королевство не хочет войны в регионе, но оно без колебаний ответит любым угрозам своему народу, своему суверенитету или своим жизненно важным интересам".
Министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в субботу заявил о необходимости "быстрого и жесткого" ответа на угрозу поставкам энергоносителей после последних атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
14 июня, 04:18
Глава МИД Ирана назвал обвинения США в атаках на танкеры безосновательными
Ранее США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что РФ предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В МИД РФ также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
Оманский залив
13 июня, 13:41
Кто против кого? В Оманском заливе атакованы нефтяные танкерыВ Оманском заливе атакованы два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили СМИ. Кто стоит за атакой, пока неясно. В ситуации пробуем разобраться в эфире радио Sputnik с ведущим научным сотрудником МГИМО, востоковедом Юрием Зининым.
1332023122
Обсудить 10
Инцидент с танкерами в Оманском заливеМухаммед бен СальманСаудовская АравияИранВ мире
Популярные комментарии
Теперь ясно чьих это рук дело... Вор первый кричит держи вора...
16 июня, 05:06
Спящий Во Тьме
810003
Рекомендуем
Певица Лолита Милявская
Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым
РИА
Новости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В Бундестаге раскритиковали Меркель из-за политики в отношении России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Лента
новостей
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Зеленский пробежал через работающий фонтан в Мариуполе
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
Видео с места массового ДТП на МКАД
Опубликовано видео с места массового ДТП на МКАД
Президент США Дональд Трамп
Трамп опроверг сообщения об активизации кибератак США на Россию
Кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В центре Киева прогремел взрыв
Виктор Медведчук
Медведчук рассказал о десятикратном росте цен на газ на Украине
Подросток погиб на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok
Кадр из клипа российской группы Little Big на песню I’M OK
Клип Little Big бьет рекорды по просмотрам на YouTube
Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:42Замглавы СММ ОБСЕ оценит обстановку на участках разведения сил в Донбассе
11:29В Сирию за сутки вернулись более 1,1 тысячи беженцев
11:28Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
11:21В Индии от острого энцефалита скончались 83 ребенка
11:16Полиция возбудила дело после ДТП с восемью погибшими под Воронежем
10:59В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
10:58Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы 16 июня, заявили в ЛНР
10:56Эрдоган уточнил сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
10:42Медведев поблагодарил медицинских работников за верность делу
10:39Девочка, выжившая в ДТП под Воронежем, получит необходимую помощь
10:34В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность без осадков
10:25Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
10:24Пьяные пассажиры устроили дебош в аэропорту Новокузнецка
10:19СК задержал еще 12 участников массовой драки в селе Чемодановка под Пензой
10:17Эксперты выяснили, куда российские отцы чаще всего ездят с детьми
10:11Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
10:06В Калининградской области прошли тренировки "Искандеров"
10:00В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную клубнику
09:45В ДНР обвинили ВСУ в 11 нарушениях перемирия за сутки
09:33В Индии посчитали прибыль от повышения пошлин на ряд товаров из США
Лента новостейМолния