Саудовский принц обвинил Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью изданию Asharq Al-Awsat обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и призвал международное сообщество занять "решительную позицию".

В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

"Иранский режим не оказал уважения к визиту японского премьер-министра (Синдзо Абэ) в Тегеран, и, пока он был там, ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским", - цитирует Мухаммеда бен Сальмана агентство Рейтер.

Наследный принц Саудовской Аравии добавил, что "королевство не хочет войны в регионе, но оно без колебаний ответит любым угрозам своему народу, своему суверенитету или своим жизненно важным интересам".

Министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в субботу заявил о необходимости "быстрого и жесткого" ответа на угрозу поставкам энергоносителей после последних атак на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Ранее США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.