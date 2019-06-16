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РИА Новости

Эксперты оценили, во сколько в среднем школьнику обойдется выпускной банкет

03:35
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоследний звонок в школе
Последний звонок в школе
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты производителя онлайн-касс "Эвотор".
Для анализа использовались данные со смарт-терминалов "Эвотора", расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России.
По данным "Эвотор", банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 53,2 тысячи рублей.
В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Так, самый дешевый салат "Цезарь" для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе - 96 рублей), а самый дорогой - в Сочи (250 рублей).
Выпускницы. Архивное фото
14 июня, 03:27
Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
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