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РИА Новости

Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

03:04
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© Fotolia / KostiaОтец и сын
Отец и сын
© Fotolia / Kostia
Отец и сын . Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.
День отца в России и некоторых других странах в этом году отмечают 16 июня.
Как пояснил Коченов, российским мужчинам дали возможность уходить в декретный отпуск в 2007 году, но по статистке делают они это неохотно: только 2% решаются прервать карьеру и стать папами в декрете. В 2018 году на 670 тысяч женщин в декрете, по его словам, приходилось 13,7 тысячи мужчин.
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"Скажу честно: мне лично сложно это представить, как и многим моим друзьям. Мы строили свои семьи по старой и доброй традиции, когда женщина – это женщина, и она должна, в любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец – это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову", - сказал Коченов РИА Новости.
Однако он добавил, что, по данным исследований, растет количество случаев, когда отец остается с детьми и становится единственным кормильцем. "Это происходит по разным причинам, но ясно одно – отец должен получать ровно ту же поддержку со стороны государства, что и мамы-одиночки", - резюмировал собеседник.
Коченов также поддержал инициативу о введении так называемого "отцовского капитала" при появлении третьего и последующего ребенка. "Лишним не будет, хоть таким образом поднять и поддержать авторитет отца. Но лучшее для нас – это обеспечить мужчин работой с хорошей зарплатой, тогда мы сами в состоянии будем обеспечивать наши семьи без каких бы то ни было дополнительных мер государственной поддержки", - подчеркнул он.
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Ранее комиссия Общественной палаты России по поддержке семьи и предложила ввести "отцовский капитал", который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка. Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с материнским капиталом и составит 453 тысячи рублей. Получить его можно будет, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители зарегистрировали брак. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.
Совет отцов при детском омбудсмене позиционирует себя как общественное движение неравнодушных отцов. Цель совета – создать эффективный механизм взаимодействия государства и общества, который поможет укрепить семью.
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