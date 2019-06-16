Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Менее 15 тысяч мужчин в декрете приходилось в России в 2018 году на 670 тысяч женщин, сообщил РИА Новости председатель совета отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка Андрей Коченов.

День отца в России и некоторых других странах в этом году отмечают 16 июня.

Как пояснил Коченов, российским мужчинам дали возможность уходить в декретный отпуск в 2007 году, но по статистке делают они это неохотно: только 2% решаются прервать карьеру и стать папами в декрете. В 2018 году на 670 тысяч женщин в декрете, по его словам, приходилось 13,7 тысячи мужчин.

"Скажу честно: мне лично сложно это представить, как и многим моим друзьям. Мы строили свои семьи по старой и доброй традиции, когда женщина – это женщина, и она должна, в любом случае оставаться хранительницей семейного очага, а отец – это добытчик и главный наставник для семьи. Именно поэтому я категорически против того, чтобы такая традиция была нарушена и перевернута с ног на голову", - сказал Коченов РИА Новости.

Однако он добавил, что, по данным исследований, растет количество случаев, когда отец остается с детьми и становится единственным кормильцем. "Это происходит по разным причинам, но ясно одно – отец должен получать ровно ту же поддержку со стороны государства, что и мамы-одиночки", - резюмировал собеседник.

Коченов также поддержал инициативу о введении так называемого "отцовского капитала" при появлении третьего и последующего ребенка. "Лишним не будет, хоть таким образом поднять и поддержать авторитет отца. Но лучшее для нас – это обеспечить мужчин работой с хорошей зарплатой, тогда мы сами в состоянии будем обеспечивать наши семьи без каких бы то ни было дополнительных мер государственной поддержки", - подчеркнул он.

Ранее комиссия Общественной палаты России по поддержке семьи и предложила ввести "отцовский капитал", который будет выплачиваться при появлении третьего и последующего ребенка. Размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с материнским капиталом и составит 453 тысячи рублей. Получить его можно будет, если все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители зарегистрировали брак. При этом "отцовский капитал" не будет исключать выплаты материнского.