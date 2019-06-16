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РИА Новости

В центре Киева прогремел взрыв

01:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. В Киеве во дворе жилого дома прогремел взрыв, об этом сообщает "Телевизионная служба новостей" канала "1+1".
Инцидент произошел на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская в центре украинской столицы. На место происшествия прибыли спасатели, медики, а также работники газовой службы. По словам очевидцев, в районе, где произошел взрыв, чувствуется едкий запах газа.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
В свою очередь, издание dtp.kiev.ua сообщает, что произошел хлопок бытового газа. В результате инцидента обрушилась часть стены одного из прилегающих зданий, при этом сам взрыв был слышен на расстоянии в три километра.
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