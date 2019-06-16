В центре Киева прогремел взрыв

Инцидент произошел на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская в центре украинской столицы. На место происшествия прибыли спасатели, медики, а также работники газовой службы. По словам очевидцев, в районе, где произошел взрыв, чувствуется едкий запах газа.

В свою очередь, издание dtp.kiev.ua сообщает, что произошел хлопок бытового газа. В результате инцидента обрушилась часть стены одного из прилегающих зданий, при этом сам взрыв был слышен на расстоянии в три километра.