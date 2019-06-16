Цекало и Лолите напомнили о шутке про Крым

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале " Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале " Днепровский пост " напомнила о шутке Александра Цекало про Крым и Карпаты.

Блогер вспомнила о новогодней программе 1999 года, где Цекало в шутку заявил, что Украина отдаст Крым и будет "приставать, чтоб Карпаты забрали". При этом Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами продюсера.

Это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно", указала Микитенко, назвав также независимость Украины иллюзией.

Высказывания Лолиты про Крым

В прошлом году Милявская в интервью каналу "Крючок.TV" заявила, что Крым для нее остается украинским.

"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то", - сказала она.

По словам певицы, после ухудшения отношений между Россией и Украиной артисты эстрады разделились на два лагеря. При этом сама Лолита отметила, что не делит своих зрителей на российских и украинских.

Эти слова сразу вызвали неоднозначную реакцию, и позже певица пояснила, что их вырвали из контекста. В разговоре с RT она заявила, что въезжала в Крым без разрешения Киева, поскольку она гражданка России с 1987 года. При этом она добавила, что в детстве проводила много времени на полуострове, когда он был частью Украины.

"Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира... Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я львовянка, я киевлянка, даже в контексте это тяжело назвать чем-то страшным", - пояснила Милявская.

Несколько лет назад Лолите запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Артистку высадили с поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.

Реакция на слова певицы в Крыму

В Крыму не ждут артистов, которые считают полуостров украинским, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова певицы Лолиты Милявской.

"Теперь ей, наверное, в Крыму делать нечего. Мы так понимаем, что для нее Конституция Российской Федерации и законы России не указ, раз делаются подобные заявления", - сказал Фикс, назвав заявление певицы по меньшей мере странным.

Воссоединение Крыма с Россией