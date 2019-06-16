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РИА Новости

В Европе призывают задушить свободу слова, чтобы "русские не прошли"

08:00
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© AP Photo / Francisco SecoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Не то чтобы раньше были какие-то сомнения, но теперь все официально: часовню тоже мы развалили.
Еврокомиссия (ЕК) обнародовала доклад, в котором прямо заявлено, что состоявшиеся в конце мая выборы в Европарламент стали мишенью для российского вмешательства. Над документом почти полгода — пять месяцев, если точнее — работали два гендиректората ЕК во главе с еврокомиссаром по вопросам юстиции, потребительской политики и гендерного равенства Верой Юровой и еврокомиссаром по Союзу безопасности ЕС Джулианом Кингом.
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Существенный момент: исследователями выявлена не "системная иностранная кампания по дезинформации", а "одна тысяча случаев дезинформации", за значительную часть которых, по их мнению, ответственны "источники из России". Что касается остального, то докладчики вынуждены признать: немалую часть изученного контента составляет "собственная европейская продукция". Однако и тут без российского следа не обошлось, поскольку создают и распространяют ее, по мнению авторов документа, "европейские пользователи, вдохновленные дезинформацией из России".
Это, разумеется, не стало поводом признать, что "вмешательство в выборы" — всего лишь большой мыльный пузырь. В докладе сделан прямо противоположный вывод о том, что кукловоды, стоящие за происходящим, постоянно меняют тактику работы, делая ее более тонкой и хитроумной, и "вместо реализации масштабных кампаний проводят теперь, по-видимому, небольшие локальные операции, которые труднее обнаружить и разоблачить".
Авторы представили достаточно примеров того, что они считают дезинформацией, влиявшей на предвыборную кампанию. Особо стоит выделить следующие:
— распространявшиеся в Сети слухи о том, что протесты "желтых жилетов" на самом деле инспирированы французским правительством для подавления общественного недовольства в его адрес;
— пожар в парижском Нотр-Даме, который "злонамеренно использовался в интернете" для продвижения идей о том, что он символизирует "предполагаемый упадок западных и христианских ценностей" в Европе;
— коррупционный скандал в Австрии (когда вице-канцлеру расставили тщательно организованную ловушку с участием боснийской студентки в роли племянницы русского олигарха), который некие интернет-конспирологи списывают на заговор "европейского глубинного государства", а также германских и испанских спецслужб против австрийских властей;
— дискредитация самого Европарламента, который ядовитые интернет-юзеры характеризовали "малозначительным" и контролируемым лоббистами.
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В общем, вполне стандартный — для всей человеческой истории — набор слухов, конспирологии и вполне осмысленных рефлексий на актуальные политические и околополитические темы, причем без радикализма и плясок на костях. Однако, по мнению ЕК, все это совершенно неприемлемо, поскольку соответствующие посты в соцсетях "покрывали широкий диапазон тем — от оспаривания демократической легитимности Союза до использования разногласий в публичных дебатах по таким вопросам, как миграция и суверенитет".
Пожалуй, самый интересный — вопрос о целях, которые, по мнению авторов документа, преследовали таинственные "источники из России", и, соответственно, о том, до какой степени эти цели были достигнуты собственно на евровыборах.
Доклад прямо указывает, что задачей злоумышленников было "снижение явки и влияние на предпочтения избирателей". По поводу второго можно долго дискутировать, а вот по первому пункту получился откровенный провал: прошедшие выборы показали самую высокую явку за четверть века — 51 процент избирателей, пришедших к урнам (на восемь процентов больше, чем в 2014 году).
Кто-то сказал бы, что провал скорее вышел у авторов доклада, которые подкрепили свой труд доводами, вроде как подтверждающими полную высосанность из пальца их умопостроений. Однако на самом деле доклад убивает для его создателей и европейских властей даже не двух зайцев, а куда больше.
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Во-первых, документ демонстрирует эффективность структур, борющихся с российской гибридной угрозой, в частности East StratCom Task Force (Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям), чья единственная задача — противодействие дезинформационным кампаниям России и которая предоставила составителям доклада большую часть фактуры. Кстати, в конце прошлого года эти европейские организации запросили двукратное увеличение финансирования. Теперь же наглядно доказано, что люди не зря хлеб едят, их усилия приносят видимый результат — понизить явку на евровыборах не удалось. Однако доклад последовательно проводит мысль, что успокаиваться рано — необходимо продолжать эту работу (и, соответственно, ее финансировать).
Во-вторых, основной мишенью доклада стала даже не Россия и ее загадочные "источники", а интернет-пространство, в первую очередь Google, Facebook, Twitter. В документе прямо говорится, что до конца года будет произведена оценка необходимости введения более жестких европейских регулирующих стандартов в вопросах размещения рекламы и других темах для интернет-компаний вместо текущих добровольных механизмов отчетности.
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В-третьих, европейским властям, обеспокоенным снижением эффективности привычных инструментов по управлению общественным мнением, предоставлен дополнительный информационный рычаг по влиянию на общество, которое слишком часто в последнее время стало взбрыкивать и выходить из-под контроля.
Ну и в-четвертых, доклад предоставляет свежий материал для продолжения антироссийской кампании в СМИ, что тоже полезно заинтересованным лицам. Список медиа, написавших о докладе Еврокомиссии, включает практически весь мировой мейнстрим.
Во всей этой стройной конструкции остается один-единственный вопрос: как совместить права и свободы (включая свободу слова), являющиеся, возможно, главным вкладом Запада в общественно-политический прогресс человечества, и утверждения евробюрократов, что "мы не можем допустить такие публикации и должны изгнать их" (это прямая цитата соруководителя рабочей группы по подготовке доклада Джулиана Кинга)?
Впрочем, вряд ли тут на самом деле требуется ответ.
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