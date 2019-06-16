Ирина Шейк впервые вышла на подиум после расставания с Брэдли Купером

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Модель Ирина Шейк приняла участие в показе в честь 90-летия одного из крупнейших магазинов во Флоренции, сообщает издание E!
Модель представила два образа. Первым было облегающее черное кожаное платье, его дополняли длинные перчатки и чулки в тон. Потом Ирина Шейк вышла в полосатом пиджаке и юбке с разрезом до бедра. Под пиджаком у модель был прозрачный топ. Украшением образа стали перчатки и черный шарф.
В показе также приняли участие топ-модели сестры Хадид и Стелла Максвелл.
Новости о том, что Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались появились в июне. Однако официального подтверждения пока не было. Пара начала встречаться в 2015 году. В марте 2017 года у модели и актера родилась дочка Лея.
7 июня, 21:10Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались, пишут СМИ