Ирина Шейк впервые вышла на подиум после расставания с Брэдли Купером

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Модель Ирина Шейк приняла участие в показе в честь 90-летия одного из крупнейших магазинов во Флоренции, Модель Ирина Шейк приняла участие в показе в честь 90-летия одного из крупнейших магазинов во Флоренции, сообщает издание E!

Модель представила два образа. Первым было облегающее черное кожаное платье, его дополняли длинные перчатки и чулки в тон. Потом Ирина Шейк вышла в полосатом пиджаке и юбке с разрезом до бедра. Под пиджаком у модель был прозрачный топ. Украшением образа стали перчатки и черный шарф.

В показе также приняли участие топ-модели сестры Хадид и Стелла Максвелл.