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РИА Новости

Ученые выяснили всю правду об активированном угле

08:00
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© Depositphotos / MelicaЗубная паста с активированным углем
Зубная паста с активированным углем
© Depositphotos / Melica
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Альфия Еникеева. Активированный уголь превратился в модный "экологически чистый" продукт. Его добавляют в еду и напитки, чтобы вывести из организма токсины, в зубную пасту для сияющей белизны зубов и во множество косметических средств, которые якобы более эффективно очищают кожу. Однако убедительных научных доказательств всему этому нет.

Как активируют "панацею"

Первые научные исследования о пользе активированного угля появились в начале 1980-х годов. К тому времени уже больше пятидесяти лет это вещество использовали в медицине для выведения из организма токсинов при отравлении. Теперь же ученые стали доказывать, что активированный уголь также помогает при вздутии живота и улучшает функцию почек, — правда, последние исследования проводились только на животных. Но крысы, страдающие почечной недостаточностью, стали чувствовать себя намного лучше после двухнедельного курса по приему активированного угля.
Кроме того, согласно недавним работам, эти недорогие черные таблетки не только очищают кишечник при интоксикации, но и защищают его от бактерий, вызывающих диарею. Все эти невероятные эффекты от использования активированного угля объясняются его всасывающими свойствами.
"Активированный уголь делают из древесного угля, торфа, кожуры орехов (кокосовых, например) путем выжигания в бескислородной среде и активируют пропусканием водяного пара при очень высоких температурах для увеличения пористости. При этом значительно увеличивается поверхность активного контактирования с веществом, создается отрицательная электрическая заряженность, и препарат буквально вбирает в себя различные молекулы. Но эта "притягательность" не избирательная, в поры угля попадают и токсичные вещества, и вполне полезные — ферменты, витамины, здоровая микрофлора. Именно поэтому надо с осторожностью относиться к данному препарату", — считает врач-диетолог Клиники управления здоровьем Сеченовского университета Наталья Пугачева.
По ее словам, при лечении активированным углем — обычно его прописывают при отравлениях или аллергических реакциях — важно правильно рассчитать дозу (обычно одна таблетка на десять килограммов веса) и длительность курса. Кроме того, нужно принимать препарат за час или два до еды и обязательно пить много воды — не меньше двух литров. В противном случае можно заработать обострения язвенной болезни, запоры, обезвоживание и острые дефицитные состояния — недостаток в организме витаминов, микроэлементов и нормальной кишечной микрофлоры.
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Угольный суп из топора

Однако предостережения специалистов не останавливают производителей обогащенных продуктов и адептов "правильного очищения организма". Первые хорошо зарабатывают на уникальных свойствах активированного угля (пища с добавлением этого вещества, как правило, дороже обыкновенной), но заявленного эффекта ждать не стоит.
"Сейчас появились окрашенные в черный цвет хлеб, коктейли, мороженое и даже конфеты. Такой экзотический окрас им придает добавленный уголь. В странах Европы он зарегистрирован как пищевая добавка Е 153. Говорить о дополнительной "пользе" такой еды сложно, весь свой сорбирующий запас уголь уже реализовал, собрав компоненты продукта. Вреда, вероятно, тоже нет, учитывая совсем небольшую дозировку, если конечно, угольный коктейль и черный хлеб не ежедневная и основная пища", — отмечает Наталья Пугачева.
Что касается так называемых угольных диет (авторы книг об этих системах питания, кстати, тоже хорошо зарабатывают на любителях активированного угля), то в этом вопросе врач-диетолог также настроена скептически. "Применение этого вещества с целью снижения веса сегодня широко распространено. "Угольная диета" доступна и относительно безопасна. Но чтобы скинуть вес, достаточно придерживаться рекомендаций — есть меньше жирного и сладкого и больше двигаться. Насколько оправданно добавление к этому активированного угля, непонятно. Мне кажется, это немного похоже на сказку про суп из топора", — полагает Пугачева.
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Зубы под угрозой

Производители зубных паст, в состав которых входит активированный уголь, как правило, заявляют о его антибактериальном, укрепляющем и отбеливающем эффекте. Но лабораторных и клинических данных о безопасности и реальном действии таких продуктов пока недостаточно, отмечают исследователи из Университета Мэриленда в Балтиморе (США). Из 118 проанализированных ими работ только в одной описанный продукт укреплял зубную эмаль. Однако эта паста, кроме активированного угля, также содержала фтор, который как раз знаменит своим укрепляющим действием.
По данным специалистов Королевского колледжа Лондона (Великобритания), использование активированного угля в качестве добавки в зубные пасты несет много рисков для здоровья зубов и ротовой полости. Слишком интенсивное использование этих средств гигиены может повреждать зубную эмаль и повышать чувствительность зубов. К тому же, как правило, в составе этих продуктов нет фтористых соединений — из 50 изученных паст с активированным углем фтор был только в одной. А значит, зубы остаются беззащитны перед кариесом.
В случае же косметических средств активированный уголь может быть полезен. Согласно работе индийских ученых, кремы с добавлением этого вещества эффективнее удаляют микрочастицы грязи, пыли и бактерии с поверхности кожи. Впрочем, это едва ли не единственное исследование такого рода, и опубликовано оно не в самом уважаемом журнале. Поэтому к этим данным тоже стоит относиться осторожно.
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