Иэн Маккеллен из "Властелина колец" устроит шоу-марафон в Лондоне

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен в честь своего 80-летия устроит шоу-марафон в Лондоне, Британский актер Иэн Маккеллен в честь своего 80-летия устроит шоу-марафон в Лондоне, сообщает The Guardian.

В театрах Вест-Энда актер прочтет "Властелина колец", расскажет забавные истории о шекспировских днях, возродит пантомиму в образе Вдовы Тванки и выступит с благотворительным спектаклем в лондонском Театре Гарольда Пинтера.

Сейчас актер совершает тур по британским театрам, в которых когда-то выступал. Средства, заработанные на выступлениях, Маккеллен перечислит на нужды этих театров. На сегодняшний день удалось собрать более одного миллиона фунтов стерлингов.

Маккеллен назвал это тур "радостным подарком ко дню рождения". Он сказал, что "в основном побывал сейчас в театрах, которые хорошо знал еще молодым актером".