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РИА Новости
Культура

Иэн Маккеллен из "Властелина колец" устроит шоу-марафон в Лондоне

Вчера, 21:32
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© Фото : предоставлено студией "Ленфильм"Британский актер сэр Иэн МакКеллен посетил "Ленфильм"
Британский актер сэр Иэн МакКеллен посетил Ленфильм
© Фото : предоставлено студией "Ленфильм"
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Британский актер Иэн Маккеллен в честь своего 80-летия устроит шоу-марафон в Лондоне, сообщает The Guardian.
В театрах Вест-Энда актер прочтет "Властелина колец", расскажет забавные истории о шекспировских днях, возродит пантомиму в образе Вдовы Тванки и выступит с благотворительным спектаклем в лондонском Театре Гарольда Пинтера.
Сейчас актер совершает тур по британским театрам, в которых когда-то выступал. Средства, заработанные на выступлениях, Маккеллен перечислит на нужды этих театров. На сегодняшний день удалось собрать более одного миллиона фунтов стерлингов.
Маккеллен назвал это тур "радостным подарком ко дню рождения". Он сказал, что "в основном побывал сейчас в театрах, которые хорошо знал еще молодым актером".
Шоу-марафон пройдет с 20 сентября по 5 января 2020 года.
Британский актер Иэн Маккеллен
10 июля 2014, 15:55Культура
Актер Иэн Маккелен разместил в Twitter фото в образе 93-летнего ХолмсаВ картине Билла Кондона "Пчелы мистера Холмса" главную роль престарелого Шерлока Холмса сыграет известный британский актер Иэн Маккелен.
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КультураИэн МаккелленЛондон
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