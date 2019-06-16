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РИА Новости
Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.

Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?

Вчера, 12:00
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Как это по-русски
Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?
Вчера, 12:00
Как "бер" превратился в медведя, но до сих пор живет в берлоге? Кого называли хорошим и причем тут бог солнца Хорос? Почему "окормление" никак не связано с едой, лихва - это откат, а "не мытье, так катанье" вообще пришло из системы налогообложения на Руси. Какие еще слова, которые мы используем в современной речи, изначально имели другое значение?
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Эпизод подготовила Елена Исайкина
Текст читала Дарья Чередник
Монтаж Андрея Темнова
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