Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?

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Как это по-русски Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?

Как "бер" превратился в медведя, но до сих пор живет в берлоге? Кого называли хорошим и причем тут бог солнца Хорос? Почему "окормление" никак не связано с едой, лихва - это откат, а "не мытье, так катанье" вообще пришло из системы налогообложения на Руси. Какие еще слова, которые мы используем в современной речи, изначально имели другое значение?