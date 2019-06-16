Российские туристы рассказали, как выбирают место, куда хотели бы переехать

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Треть (33%) путешественников из России считают, что общение с владельцами частных объектов размещения – это уникальная возможность узнать изнутри новое место, в которое они могли бы переехать в будущем, сообщает Booking.com.

Сервис провел опрос среди 21 500 пользователей по всему миру, включая 1 000 участников из России. У туристов выясняли, что для них важно при выборе гостиницы, апартаментов или частного дома в отпуске, как они решают, в какую страну хотели бы переехать, если есть такие планы.

Исследование показало, что гости опираются на знания хозяев частных средств размещения. Беседы с владельцами в дальнейшем могут помочь принять одно из самых важных решений в жизни.