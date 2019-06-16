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РИА Новости
Туризм

Российские туристы рассказали, как выбирают место, куда хотели бы переехать

Вчера, 13:25
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© Depositphotos / GaudiLab Девушки обсуждают маршрут на набережной
Девушки обсуждают маршрут на набережной
© Depositphotos / GaudiLab
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Треть (33%) путешественников из России считают, что общение с владельцами частных объектов размещения – это уникальная возможность узнать изнутри новое место, в которое они могли бы переехать в будущем, сообщает Booking.com.
Сервис провел опрос среди 21 500 пользователей по всему миру, включая 1 000 участников из России. У туристов выясняли, что для них важно при выборе гостиницы, апартаментов или частного дома в отпуске, как они решают, в какую страну хотели бы переехать, если есть такие планы.
Исследование показало, что гости опираются на знания хозяев частных средств размещения. Беседы с владельцами в дальнейшем могут помочь принять одно из самых важных решений в жизни.
Некоторые любопытные путешественники даже специально ищут людей, ответственных за их пребывание, чтобы полностью погрузиться в жизнь местного сообщества. Исследование выявило, что более четверти (26%) путешественников из России предполагают, что хозяин объекта размещения поможет им завести знакомства с местными жителями. Кроме того, 39% опрошенных россиян отметили, что были бы не против получить приглашение на вечеринку от хозяина или управляющего.
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Российские туристы рассказали, как выбирают жилье на отдыхе
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