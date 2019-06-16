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РИА Новости

Психиатр, эндокринолог, дерматолог: звезды, которые учились на врачей

10:00
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Ежегодно в третье воскресенье июня все, кто посвятил жизнь медицине, отмечают профессиональный праздник. В этом году он выпал на 16 июня. Отечественные знаменитости, которые собирались стать врачами, но увлеклись шоу-бизнесом — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Яна Рудковская получила диплом врача-дерматовенеролога в Алтайском государственном медицинском университете. После учебы занялась бизнесом, владела сетью салонов красоты. А потом променяла все это на шоу-бизнес, став продюсером певца Димы Билана.

Продюсер Яна Рудковская
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Яна Рудковская получила диплом врача-дерматовенеролога в Алтайском государственном медицинском университете. После учебы занялась бизнесом, владела сетью салонов красоты. А потом променяла все это на шоу-бизнес, став продюсером певца Димы Билана.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Татьяна Друбич начала сниматься в кино в 12 лет, однако после школы поступила вовсе не во ВГИК, а в медицинский институт. По окончании вуза устроилась на работу в районную поликлинику и время от времени играла в фильмах.

Актриса Татьяна Друбич
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Татьяна Друбич начала сниматься в кино в 12 лет, однако после школы поступила вовсе не во ВГИК, а в медицинский институт. По окончании вуза устроилась на работу в районную поликлинику и время от времени играла в фильмах.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Александр Розенбаум вырос в семье врачей и после школы продолжил семейную традицию, поступив в мединститут. Получил диплом по специальности "анестизология и реаниматология". Работал на скорой помощи и параллельно занимался в вечернем джазовом училище. Песни начал сочинять для капустников и студенческих постановок, а со временем ушел на профессиональную эстраду.

Певец Александр Розенбаум
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Александр Розенбаум вырос в семье врачей и после школы продолжил семейную традицию, поступив в мединститут. Получил диплом по специальности "анестизология и реаниматология". Работал на скорой помощи и параллельно занимался в вечернем джазовом училище. Песни начал сочинять для капустников и студенческих постановок, а со временем ушел на профессиональную эстраду.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Шоумен, продюсер и телеведущий Гарик Мартиросян в свое время учился в медицинском институте и защитил диплом невропатолога-психотерапевта. Профессия ему нравилась, но КВН понравился еще больше. С тех пор как молодой врач познакомился с командой юмористов Ереванского университета, белый халат пришлось повесить на гвоздь.

Резидент Comedy club Гарик Мартиросян
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Шоумен, продюсер и телеведущий Гарик Мартиросян в свое время учился в медицинском институте и защитил диплом невропатолога-психотерапевта. Профессия ему нравилась, но КВН понравился еще больше. С тех пор как молодой врач познакомился с командой юмористов Ереванского университета, белый халат пришлось повесить на гвоздь.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Лидер группы "Сурганова и оркестр", в прошлом солистка "Ночных снайперов" Светлана Сурганова окончила медицинское училище и Санкт-Петербургскую педиатрическую медакадемию. С юности писала песни, свою первую музыкальную группу организовала еще школьницей. Слава пришла к певице, когда она вместе с Дианой Арбениной создала "Ночных снайперов".

Солистка группы Сурганова и Оркестр Светлана Сурганова
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Лидер группы "Сурганова и оркестр", в прошлом солистка "Ночных снайперов" Светлана Сурганова окончила медицинское училище и Санкт-Петербургскую педиатрическую медакадемию. С юности писала песни, свою первую музыкальную группу организовала еще школьницей. Слава пришла к певице, когда она вместе с Дианой Арбениной создала "Ночных снайперов".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки хотела быть хирургом, но проучилась в мединституте совсем недолго. На первом же курсе прошла кастинг на телевидении и перевелась на журналистику. Преподаватели мединститута ждали, что студентка одумается, но Тина предпочла телевизионную карьеру.

Лауреат российской телевизионной премии ТЭФИ 2016 в номинации Специальный приз ТЭФИ генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки после церемонии награждения
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Телеведущая и продюсер Тина Канделаки хотела быть хирургом, но проучилась в мединституте совсем недолго. На первом же курсе прошла кастинг на телевидении и перевелась на журналистику. Преподаватели мединститута ждали, что студентка одумается, но Тина предпочла телевизионную карьеру.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Юлий Гусман родился в семье военного врача. Когда пришло время определяться с профессией, выбрал психотерапию и поступил в Азербайджанский медицинский институт. Получил диплом и окончил аспирантуру, но не остановился на этом и пошел учиться на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Ставил спектакли, снимал кино, основал премию "Ника".

Режиссер Юлий Гусман
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Юлий Гусман родился в семье военного врача. Когда пришло время определяться с профессией, выбрал психотерапию и поступил в Азербайджанский медицинский институт. Получил диплом и окончил аспирантуру, но не остановился на этом и пошел учиться на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Ставил спектакли, снимал кино, основал премию "Ника".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Жасмин окончила медицинский колледж с красным дипломом. Впервые вышла на сцену в студенческие годы в составе команды КВН медиков и перепела соперников из музыкального училища. С врачебной карьерой было покончено, зато началась артистическая.

Певица Жасмин выступает на праздничном концерте
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Певица Жасмин окончила медицинский колледж с красным дипломом. Впервые вышла на сцену в студенческие годы в составе команды КВН медиков и перепела соперников из музыкального училища. С врачебной карьерой было покончено, зато началась артистическая.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Лайма Вайкуле мечтала о профессии врача и после восьмого класса школы поступила в медицинское училище. "Даже в анатомичку ходила, так мне хотелось выучиться на врача, лечить людей, спасать их. Но не сложилось… Попала в этот шоу-бизнес и закрутилась другая жизнь," — вспоминает она.

Певица Лайма Вайкуле
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Лайма Вайкуле мечтала о профессии врача и после восьмого класса школы поступила в медицинское училище. "Даже в анатомичку ходила, так мне хотелось выучиться на врача, лечить людей, спасать их. Но не сложилось… Попала в этот шоу-бизнес и закрутилась другая жизнь," — вспоминает она.

© РИА Новости / Нина Зотина
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