Психиатр, эндокринолог, дерматолог: звезды, которые учились на врачей

Яна Рудковская получила диплом врача-дерматовенеролога в Алтайском государственном медицинском университете. После учебы занялась бизнесом, владела сетью салонов красоты. А потом променяла все это на шоу-бизнес, став продюсером певца Димы Билана.
Яна Рудковская получила диплом врача-дерматовенеролога в Алтайском государственном медицинском университете. После учебы занялась бизнесом, владела сетью салонов красоты. А потом променяла все это на шоу-бизнес, став продюсером певца Димы Билана.
Татьяна Друбич начала сниматься в кино в 12 лет, однако после школы поступила вовсе не во ВГИК, а в медицинский институт. По окончании вуза устроилась на работу в районную поликлинику и время от времени играла в фильмах.
Татьяна Друбич начала сниматься в кино в 12 лет, однако после школы поступила вовсе не во ВГИК, а в медицинский институт. По окончании вуза устроилась на работу в районную поликлинику и время от времени играла в фильмах.
Александр Розенбаум вырос в семье врачей и после школы продолжил семейную традицию, поступив в мединститут. Получил диплом по специальности "анестизология и реаниматология". Работал на скорой помощи и параллельно занимался в вечернем джазовом училище. Песни начал сочинять для капустников и студенческих постановок, а со временем ушел на профессиональную эстраду.
Александр Розенбаум вырос в семье врачей и после школы продолжил семейную традицию, поступив в мединститут. Получил диплом по специальности "анестизология и реаниматология". Работал на скорой помощи и параллельно занимался в вечернем джазовом училище. Песни начал сочинять для капустников и студенческих постановок, а со временем ушел на профессиональную эстраду.
Шоумен, продюсер и телеведущий Гарик Мартиросян в свое время учился в медицинском институте и защитил диплом невропатолога-психотерапевта. Профессия ему нравилась, но КВН понравился еще больше. С тех пор как молодой врач познакомился с командой юмористов Ереванского университета, белый халат пришлось повесить на гвоздь.
Шоумен, продюсер и телеведущий Гарик Мартиросян в свое время учился в медицинском институте и защитил диплом невропатолога-психотерапевта. Профессия ему нравилась, но КВН понравился еще больше. С тех пор как молодой врач познакомился с командой юмористов Ереванского университета, белый халат пришлось повесить на гвоздь.
Лидер группы "Сурганова и оркестр", в прошлом солистка "Ночных снайперов" Светлана Сурганова окончила медицинское училище и Санкт-Петербургскую педиатрическую медакадемию. С юности писала песни, свою первую музыкальную группу организовала еще школьницей. Слава пришла к певице, когда она вместе с Дианой Арбениной создала "Ночных снайперов".
Лидер группы "Сурганова и оркестр", в прошлом солистка "Ночных снайперов" Светлана Сурганова окончила медицинское училище и Санкт-Петербургскую педиатрическую медакадемию. С юности писала песни, свою первую музыкальную группу организовала еще школьницей. Слава пришла к певице, когда она вместе с Дианой Арбениной создала "Ночных снайперов".
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки хотела быть хирургом, но проучилась в мединституте совсем недолго. На первом же курсе прошла кастинг на телевидении и перевелась на журналистику. Преподаватели мединститута ждали, что студентка одумается, но Тина предпочла телевизионную карьеру.
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки хотела быть хирургом, но проучилась в мединституте совсем недолго. На первом же курсе прошла кастинг на телевидении и перевелась на журналистику. Преподаватели мединститута ждали, что студентка одумается, но Тина предпочла телевизионную карьеру.
Юлий Гусман родился в семье военного врача. Когда пришло время определяться с профессией, выбрал психотерапию и поступил в Азербайджанский медицинский институт. Получил диплом и окончил аспирантуру, но не остановился на этом и пошел учиться на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Ставил спектакли, снимал кино, основал премию "Ника".
Юлий Гусман родился в семье военного врача. Когда пришло время определяться с профессией, выбрал психотерапию и поступил в Азербайджанский медицинский институт. Получил диплом и окончил аспирантуру, но не остановился на этом и пошел учиться на Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Ставил спектакли, снимал кино, основал премию "Ника".
Певица Жасмин окончила медицинский колледж с красным дипломом. Впервые вышла на сцену в студенческие годы в составе команды КВН медиков и перепела соперников из музыкального училища. С врачебной карьерой было покончено, зато началась артистическая.
Певица Жасмин окончила медицинский колледж с красным дипломом. Впервые вышла на сцену в студенческие годы в составе команды КВН медиков и перепела соперников из музыкального училища. С врачебной карьерой было покончено, зато началась артистическая.
Лайма Вайкуле мечтала о профессии врача и после восьмого класса школы поступила в медицинское училище. "Даже в анатомичку ходила, так мне хотелось выучиться на врача, лечить людей, спасать их. Но не сложилось… Попала в этот шоу-бизнес и закрутилась другая жизнь," — вспоминает она.
Лайма Вайкуле мечтала о профессии врача и после восьмого класса школы поступила в медицинское училище. "Даже в анатомичку ходила, так мне хотелось выучиться на врача, лечить людей, спасать их. Но не сложилось… Попала в этот шоу-бизнес и закрутилась другая жизнь," — вспоминает она.