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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

16 июня: День Святой Троицы

15 июня, 10:00
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Религиозные праздники 16 июня
День Святой Троицы
Это один из 12 (двунадесятых) главных православных праздников после Пасхи, установленный в память сошествия Святого Духа на апостолов, описанного в Деяниях святых апостолов.
На 50-й день после Пасхи, в иудейский праздник Пятидесятницы (Шавуот), установленный в память дарования еврейскому народу Закона на горе Синай, апостолы собрались в Иерусалиме в Сионской горнице, где накануне своего ареста и распятия Христос совершил Тайную Вечерю. И тут, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян 2:2-4).
В тот день в городе по случаю праздника собрались иудеи из разных городов и стран. Услышав шум, они столпились перед домом, где находились апостолы, и, услышав, что внутри говорят на различных наречиях, пришли в изумление. Некоторые насмехались над апостолами — "говорили: они напились сладкого вина" (Деян. 2:13). "Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим: они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня; но это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать"(Деян. 2:14-18).
День сошествия Святого Духа и многоязычной проповеди апостолов стал днем рождения христианской церкви — сообщества верных Христу, объединенных таинствами в Единое Тело Христово, днем заключения Нового завета Бога с людьми.
В тот же день, как и обещал Христос, в мире ощутимым образом стал действовать Святой Дух – третья Ипостась Бога. В честь этого праздник и получил свое название.
В православной традиции Троицу называю также Пятидесятницей и празднуют на 50-й день после Пасхи и на 10-й — после Вознесения. Это двойное название — свидетельство ветхозаветных истоков праздника.
На Троицу в православных храмах совершается одна из самых красивых служб в году. Церкви украшаю ветками березы, цветами, пол устилают свежескошенной травой, и цвет облачений священнослужителей — зеленый: в праздник Троицы вспоминают также явление Аврааму Троицы под видом трех странников в Мамврийской дубраве, поэтому и украшают храмы зеленью. А цветы напоминают о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
После литургии священник, стоя на коленях, читает три особых молитвы: о церкви, о спасении всех молящихся и о упокоении душ всех усопших, в том числе и "во аде держимых". Этой коленнопреклоненной молитвой завершается пасхальный период, во время которого земных поклонов в православных храмах не совершается.
В католической и лютеранской церквях празднование Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа) и Святой Троицы разделено — День Святой Троицы отмечается в воскресенье, следующее за Пятидесятницей (в этом году он совпадает с православным). Праздники Сошествия Святого Духа и Святой Троицы имеют в римском литургическом календаре высший статус — торжества.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениеИерусалим
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