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РИА Новости

В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти

Вчера, 23:59
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CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the MorningПрага
Прага
CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the Morning
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 15 июн – РИА Новости. Члены восьми из девяти депутатских фракций чешского парламента выступили с инициативой объявить 21 августа Памятным днем жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками пяти стран-членов Организации Варшавского договора (ОВД), фракция коммунистов взяла время на размышление, документ будет передан для рассмотрения в правительство страны, сообщила в субботу пресс-служба парламента.
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года войска СССР и еще четырех государств-членов ОВД общей численностью около 300 тысяч человек с четырех направлений и воздушным путем вошли на территорию республики.
Согласно совместному решению руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии войска этих стран были введены на территорию Чехословакии с целью прекращения проходивших здесь политических и общественных реформ, получивших название "Пражская весна".
"Необоснованное вторжение войск Варшавского договора означал не только конец демократических и гуманитарных стремлений реформировать социалистическую систему в Чехословакии, но также принес жертвы невинных граждан", - говорится в тексте предложения членов парламента, который уже подписали 90 из 200 депутатов. Коммунисты рассмотрят инициативу коллег в ближайшие дни.
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По словам одного из авторов идеи об объявлении 21 августа официальным памятным днем, представителя фракции христианских демократов Йиржи Миголы, данное предложение родилось во время парламентских дебатов о проекте предложенного в российской Госдуме проекта закона, который приравнял бы участников вторжения в Чехословакию в 1968 году к военным ветеранам. Данный законопроект вызвал бурное возмущение у чешских парламентариев и большинства местных политиков.
Помимо депутатов, подобную идею одного из депутатов Госдумы осудил и чешский президент Милош Земан, свое отношение он лично выразил послу РФ в Праге Александру Змеевскому, пригласив его на Пражский град.
Как сообщили РИА Новости в диппредставительстве РФ, посол заверил президента в осуждении Россией акта ввода войск государств-членов ОВД в Чехословакию в 1968 году и "неизменности российских оценок событий 1968 года в Чехословакии, зафиксированных в преамбуле Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой (1993)".
По данным чешских и словацких историков, в ходе сопровождавших ввод войск событий до конца 1968 года погибли 137 мирных граждан Чехословакии. По подсчетам российской стороны, потери советских войск в течение первого месяца после ввода в республику составили 12 человек.
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