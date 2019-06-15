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РИА Новости

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

Вчера, 23:55
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САРАТОВ, 15 июн - РИА Новости. Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы, подозреваемой в причинении смертельного ножевого ранения молодому человеку, который вступил с ней и ее подругами в потасовку из-за брошенного ими мусора в магазине, сообщило областное СУСК.
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
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"Затем участники потасовки переместились на улицу, где агрессивные девушки стали наносить молодому человеку удары. Не осознавая степени опасности возникшей угрозы, мужчина продолжал выяснять с ними отношения. В этот момент одна из девушек нанесла ему ножом один удар в область спины", - говорится в сообщении.
К этому времени на помощь раненому подоспели его приятели, которые отвезли его в больницу, где ему экстренно провели операцию, но спасти его не удалось. Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате ранения с повреждением легкого.
"По горячим следам злоумышленницы были задержаны на одной из близлежащих улиц сотрудниками Росгвардии. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего… В отношении 23-летней девушки возбуждено уголовное дело по… статье УК РФ "Причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", - отметили в СК.
Фигурантке дела грозит до 15 лет лишения свободы.
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