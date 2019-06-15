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РИА Новости

Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай

Вчера, 23:22
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© REUTERS / NTB Scanpix / FrontlineТанкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе
© REUTERS / NTB Scanpix / Frontline
Танкер Front Altair после пожара в Оманском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Все члены экипажа танкера Front Altair, на который было совершено нападение в Оманском заливе, прибыли в субботу в Дубай, передает агентство Рейтер со ссылкой на владеющую судном компанию Frontline.
В Оманском заливе 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. На судах произошли взрывы и пожар. Члены экипажей были эвакуированы на территорию Ирана и на американский эсминец. На борту Front Altair находились 11 россиян, никто из них не пострадал.
"Все 23 члена экипажа танкера покинули Иран из аэропорта Бендер-Аббас и приземлились в международном аэропорту Дубая", - цитирует агентство заявление Frontline.
Представитель судовладельца заявил агентству, что большинство членов экипажа танкера вылетели на родину сразу по прибытии в Дубай, остальные отправятся домой в воскресенье.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Вчера, 16:17
В Японии отреагировали на заявление США об инциденте с танкерами
США обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера. Опубликованное черно-белое видео низкого качества показывает некий катер с людьми у борта некоего танкера, надписи и флаги неразличимы.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными. Армия Ирана сообщила, что отправила корабль и вертолет на место ЧП в Оманском заливе для спасения и оказания помощи.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва предостерегает от попыток возложить вину за инцидент с танкерами на Иран, призвал не использовать его для нагнетания обстановки. В российском МИД также призвали воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
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