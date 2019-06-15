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РИА Новости

Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта

Вчера, 23:20
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене.
Представитель вооруженных сил мятежников сообщил телеканалу "Аль-Масира", что "в ходе первой операции был нанесен удар по центру управления беспилотнками в аэропорту Джизана, а во время второй операции с помощью беспилотников удалось атаковать топливную станцию в международном аэропорту Абхи. По его утверждению, им удалось вывести воздушные гавани из строя, и полеты из этих аэропортов были прекращены.
Проправительственные войска на окраине города Ходейда, Йемен
Вчера, 15:28
HRW заявила, что йеменские хуситы атаковали саудовский аэропорт
В то же время саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что силы ПВО королевства сбили ракету в субботу вечером в небе над Абхой.
В минувшую пятницу саудовские силы ПВО сообщили, что сбили пять ракет, направленных по Абхе и приграничному району Хамис аль-Мушит. До этого, 12 июня, в результате попадания ракет хуситов по залу прилета в аэропорту Абхи были ранены 26 человек, в том числе женщины и дети.
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Саудовская АравияЙеменВ мире
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