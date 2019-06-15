Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта

ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли из Йемена два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии в городах Абха и Джизан, предупредив Эр-Рияд о новых бомбежках в случае продолжения военных действий в Йемене.

Представитель вооруженных сил мятежников сообщил телеканалу "Аль-Масира" , что "в ходе первой операции был нанесен удар по центру управления беспилотнками в аэропорту Джизана, а во время второй операции с помощью беспилотников удалось атаковать топливную станцию в международном аэропорту Абхи. По его утверждению, им удалось вывести воздушные гавани из строя, и полеты из этих аэропортов были прекращены.

В то же время саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что силы ПВО королевства сбили ракету в субботу вечером в небе над Абхой.