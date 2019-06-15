Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек

ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Вопросы благоустройства, водоснабжения, уличного освещения и работы общественного транспорта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и еще несколько пострадали, будут урегулированы, заявил в субботу губернатор Иван Белозерцев.

Между жителями Чемодановки вечером в четверг, по данным областного УМВД, на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку, в результате пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. Один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице, а второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.

Белозерцев в субботу провел очередную встречу с жителями Чемодановки, которые задали губернатору наболевшие вопросы по развитию села, а также рассказали о частой смене глав администрации поселения.

"От главы местного самоуправления многое зависит. Я помогу вашему главе, который будет избран в соответствии с законом, в решении социальных вопросов… Есть проблемы по дворовым территориям. Нужно сделать дорогу. Все эти болевые точки мы выявим, составим дорожную карту по развитию", - цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Чтобы детально изучить заданные жителями вопросы, глава региона объехал улицы Чемодановки вместе с председателем правительства области, курирующим зампредом правительства, главой областного минстроя, начальником управления ЖКХ региона и главой районной администрации.

"Участок улицы Кузнецкой вместе с разворотом на кольцо и дорогу до трассы на Лопуховку отремонтируем уже в этом году, будем решать вопрос с автобусом. По улице Заречной... ее ремонт планируем на следующий год. По освещению готовим проект и также сделаем на следующий год. Проведите ревизию участка водопроводных сетей на улице Заречной и делайте проект на водопровод", - поручил губернатор подчиненным.

Он подчеркнул, что по всем проблемам, которые есть в селе, будут приняты необходимые решения.

В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.