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РИА Новости

МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Вчера, 22:59
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© Фото : Фото предоставлено МВДНа месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
© Фото : Фото предоставлено МВД
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Восемь человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения иномарки с микроавтобусом под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
Ранее полиция информировала о семи погибших и двух пострадавших. Среди раненых - десятилетняя девочка. Источник в экстренных службах сообщал о восьми погибших и одном пострадавшем.
"Число погибших выросло до восьми человек", - сказала Куликова.
По данным полиции, авария произошла в 20.26 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
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