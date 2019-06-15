МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019

© Фото : Фото предоставлено МВД На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019

ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Восемь человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения иномарки с микроавтобусом под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.

Ранее полиция информировала о семи погибших и двух пострадавших. Среди раненых - десятилетняя девочка. Источник в экстренных службах сообщал о восьми погибших и одном пострадавшем.

"Число погибших выросло до восьми человек", - сказала Куликова.

По данным полиции, авария произошла в 20.26 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.