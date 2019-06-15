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РИА Новости

Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям

Вчера, 22:42
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© Фото : public domainПамятник Освободителям Риги
Памятник Освободителям Риги
© Фото : public domain
РИГА, 15 июн — РИА Новости. Мэр Риги Дайнис Турлайс подверг жесткой критике решение Сейма Латвии передать на рассмотрение парламентских комиссий народную инициативу о сносе памятника Освободителям Риги.
Сейм Латвии в четверг большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан Латвии о сносе памятника Освободителям в Риге. Эту инициативу поддержали более 10 тысяч граждан страны. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий. Для того, что получить одобрение на снос, Сейм должен принять закон и одобрить его в трех чтениях.
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14 июня, 18:43
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"Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то (вижу) такие очень мрачные картины из истории, которую я еще в школе учил. И думал, что в наше время — еще в прошлом веке — такие люди исчезли с земли, таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, философский факт, что история повторяется, мы теперь можем увидеть в реальности", — сказал Турлайс журналистам.
Ежегодно около памятника Освободителям в Риге собираются десятки тысяч человек, чтобы отметить День Победы. Ряд политиков и общественных деятелей считают, что монумент нужно снести, поскольку он прославляет времена СССР.

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