Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям

Сейм Латвии в четверг большинством голосов поддержал дальнейшее рассмотрение инициативы граждан Латвии о сносе памятника Освободителям в Риге. Эту инициативу поддержали более 10 тысяч граждан страны. Вопрос передан на рассмотрение парламентских комиссий. Для того, что получить одобрение на снос, Сейм должен принять закон и одобрить его в трех чтениях.

"Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то (вижу) такие очень мрачные картины из истории, которую я еще в школе учил. И думал, что в наше время — еще в прошлом веке — такие люди исчезли с земли, таких дикарей просто не существует. Но, оказывается, философский факт, что история повторяется, мы теперь можем увидеть в реальности", — сказал Турлайс журналистам.