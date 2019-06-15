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РИА Новости

В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

Вчера, 22:31
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ньюарк (штат Нью-Джерси на северо-востоке США), в результате инцидента воздушная гавань на время прекратила прием и отправку рейсов, сообщается в заявлении Федерального управления авиации США (FAA).
Как отмечается в заявлении FAA, опубликованном в Twitter, инцидент произошел при приземлении самолета авиакомпании United Airlines. Сведений о пострадавших не поступало.
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Аэропорт информирует в Twitter, что "полетная деятельность возобновлена после недавнего инцидента, но задержки (рейсов), как ожидается, продолжатся".
"FAA направляется в аэропорт, чтобы начать расследование", - отметили в Федеральном управлении авиации США.
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Нью-ДжерсиСШАВ мире
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