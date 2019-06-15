В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ньюарк (штат Нью-Джерси на северо-востоке США), в результате инцидента воздушная гавань на время прекратила прием и отправку рейсов, сообщается в заявлении Федерального управления авиации США (FAA).