Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Здание, в котором произошел пожар, находится на прилегающей к ЦНИИмаш территории, уточняется в сообщении на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Ранее "Роскосмос" сообщил, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС.

"Согласно обновленной информации, сообщаем, что в одном из зданий, находящихся на прилегающей территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание. Оно было ликвидировано силами МЧС", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что пострадавших, а также угроз функционированию ЦУП и собственности госкорпорации нет, причины возгорания устанавливаются.