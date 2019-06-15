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РИА Новости

Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории

Вчера, 22:29
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Здание, в котором произошел пожар, находится на прилегающей к ЦНИИмаш территории, уточняется в сообщении на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Ранее "Роскосмос" сообщил, что в одном из зданий, находящихся на территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание, которое было ликвидировано силами МЧС.
"Согласно обновленной информации, сообщаем, что в одном из зданий, находящихся на прилегающей территории ФГУП "ЦНИИмаш", принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание. Оно было ликвидировано силами МЧС", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" отметили, что пострадавших, а также угроз функционированию ЦУП и собственности госкорпорации нет, причины возгорания устанавливаются.
На сайте ЦНИИмаш отмечается, что институт расположен в подмосковном Королеве.
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