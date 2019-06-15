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РИА Новости

Пензенский губернатор анонсировал проверки после конфликта в Чемодановке

Вчера, 22:07
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© Фото : Правительство Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
© Фото : Правительство Пензенской области
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации. Архивное фото
ПЕНЗА, 15 июн - РИА Новости. Рабочие группы проведут проверки соблюдения закона жителями села Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки погиб человек и ещё несколько пострадали, в случае выявления нарушений последуют жёсткие меры, заявил в субботу губернатор области Иван Белозерцев.
Ранее Белозерцев, комментируя заявления отдельных граждан о необходимости выселить из Чемодановки представителей одной из сторон конфликта, указал на необходимость применения законных методов определения места жительства людей, но отметил, что "если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали".
Глава региона в субботу на встрече с жителями рассказал им о предпринятых мерах по урегулированию ситуации, сложившейся в селе в результате конфликта.
"Возбуждены уголовные дела. Идут следственные действия. Сформированы рабочие группы для проверки законности выделения земельных участков, строительства, подключения к воде, электроэнергии, газу, для выявления задолженностей. Пройдет проверка транспортных средств силами ГИБДД. Там, где есть нарушения закона, мы будем жестко принимать меры", - цитирует губернатора его пресс-служба.
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Ранее в УМВД по области сообщили, что вечером в четверг конфликт, переросший в драку, возник между жителями Чемодановки на бытовой почве, пострадали не менее пяти человек, в том числе двое были госпитализированы. В пятницу СУ СК РФ по региону сообщило, что один из двоих госпитализированных - 34-летний мужчина - скончался в больнице. По данным минздрава области, второй госпитализированный находится в тяжелом состоянии в реанимации. Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат СК, задержаны трое подозреваемых, идет работа по задержанию других фигурантов.
В Чемодановке в пятницу вечером прошел сход граждан, на котором Белозерцев заверил местных жителей, что виновные в трагедии будут наказаны по закону. В УМВД по региону сообщили, что сельчане во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но спустя время разошлись и освободили дорогу. В Бессоновском районе ввели план "Вулкан" для пресечения возможных массовых беспорядков. В селе под руководством губернатора создан оперативный штаб по стабилизации ситуации.
Ранее в группе "Пенза live" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что конфликт возник из-за того, что представители цыганской общины приставали к дочерям местных жителей. Белозерцев, ранее комментируя информацию о драке в Чемодановке, призывал воздержаться от преждевременных выводов.
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