Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T22:04Z
https://ria.ru/20190615/1555603477.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152265/50/1522655014_0:44:783:484_1036x0_80_0_0_4a7b8745549374eb7d743c4508877534.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Боевики за сутки обстреляли две сирийские провинции

Вчера, 22:03
414
© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Латакия и Хама в САР, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.
Он рассказал, что незаконные вооруженные формирования продолжают боевые действия в Сирии.
Дамаск
Вчера, 19:24
На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв
"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Касталь-Эль-Бордж (дважды), Кара-Джагез, Сафсафа, Бшарфа, Сараф, Раша и Акч-Баев провинции Латакия, Хама и Хуайз провинции Хама", - сказал Купчишин.
Также он добавил, что в населенном пункте Сальхиях провинции Дэйр-Эз-Зор российские медицинские специалисты оказали помощь шести сирийским гражданам, в том числе двум детям.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000002
Обсудить 0
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Власти Сирии объявили о повышении цен на бензин
РИА
Новости
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Члены движения Талибан, Афганистан
Источник, близкий к "Талибану", анонсировал новый раунд переговоров с США
Лента
новостей
Дамаск
На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев беседует с жителями села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области относительно сложившейся ситуации
Пензенский губернатор анонсировал проверки после конфликта в Чемодановке
Петр Порошенко
В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Памятник Освободителям Риги
Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
Порт города Мумбаи, Индия
Индия вводит пошлины на американские товары
Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
Здание Капитолия в Вашингтоне
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Ситуация в Йемене
Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
Демонстранты во время уличных беспорядков в Париже
Субботняя акция "желтых жилетов" во Франции оказалась самой малочисленной
В ДТП под Воронежем погибли пять человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
22:29Роскосмос уточнил, что пожар произошел на прилегающей к ЦНИИмаш территории
22:22В Госдуме с иронией восприняли слова Порошенко о трезубце в Севастополе
Лента новостейМолния