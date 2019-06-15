Источник, близкий к "Талибану", анонсировал новый раунд переговоров с США

КАБУЛ, 15 июн - РИА Новости. Очередной, седьмой по счету раунд переговоров между американской делегацией во главе со спецпосланником Залмаем Халилзадем и делегацией афганского радикального движения "Талибан" может начаться в Катаре на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Талибану".

"Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе, и обе стороны постараются добиться прогресса", - отметил собеседник агентства.

Прошлый раунд переговоров между делегациями США и "Талибаном" снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию "Талибан" предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.