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РИА Новости

Источник, близкий к "Талибану", анонсировал новый раунд переговоров с США

Вчера, 21:52
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© AFP 2019 / Noorullah ShirzadaЧлены движения "Талибан", Афганистан
Члены движения Талибан, Афганистан
© AFP 2019 / Noorullah Shirzada
КАБУЛ, 15 июн - РИА Новости. Очередной, седьмой по счету раунд переговоров между американской делегацией во главе со спецпосланником Залмаем Халилзадем и делегацией афганского радикального движения "Талибан" может начаться в Катаре на следующей неделе, сообщил РИА Новости источник, близкий к "Талибану".
"Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе, и обе стороны постараются добиться прогресса", - отметил собеседник агентства.
Катар
6 мая, 13:25
США и талибы прервали переговоры в Катаре из-за наступления Рамадана
Прошлый раунд переговоров между делегациями США и "Талибаном" снова завершился без какого-либо конкретного соглашения в начале мая, когда наступил месяц мусульманского поста Рамадан. Стороны обсуждают соглашение о выводе американских войск из Афганистана взамен на гарантию "Талибан" предотвращения использования афганской территории террористическими организациями против каких-либо государств.
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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